Donazione di sangue delle forze dell'ordine a Pistoia: solidarietà in divisa

All'iniziativa di "Solidarietà in divisa", che si è svolta stamattina al Centro Trasfusionale di Pistoia, organizzata dall'Associazione Donatori Volontari -Polizia di Stato, ha partecipato anche il Prefetto di Pistoia Gerlando Iorio insieme al Questore Giovanni Battista Scali.

I donatori di tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio provinciale sono stati accolti dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria e direttore sanitario del presidio ospedaliero San Jacopo e dalla responsabile del Centro trasfusionale la dottoressa Daniela Rafanelli. Tra i testimonial dell'iniziativa anche l'ex calciatore della nazionale Alberto De Chiara.

La dottoressa Di Renzo ha espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa volta anche a sensibilizzare la popolazione, ed in particolare le generazioni più giovani, a compiere il semplice ma importante gesto della donazione del sangue per aiutare tanti malati.

Fonte: Asl Toscana Centro