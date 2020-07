Toscana, Italia o estero, dove andrai in vacanza? Il sondaggio di gonews.it

Durante questi mesi estivi, sotto il sole cocente di un luglio apparentemente normale nonostante la convivenza con il coronavirus, un dubbio assale molti. Vacanze sì o vacanze no? La risposta però, per la maggior parte, sembra essere positiva. In molti hanno voglia di tornare a viaggiare, di muoversi, di staccare dalla routine e di uscire dal proprio vialetto di casa, tanto frequentato negli ultimi mesi.

Di questo si occupa il nuovo sondaggio di gonews.it. Un po' di meritate ferie sicuramente ci vogliono, forse mai come quest'anno e nonostante le misure di sicurezza, le frontiere ancora chiuse, le crociere al momento ancorate, le persone non hanno voglia di rinunciare ad un po' di relax. In tutta la negatività delle conseguenze portate a galla dall'emergenza sanitaria, una cosa positiva emerge: le vacanze vicino casa, in Toscana oppure in Italia. In molti, per intenzione o per necessità, si sono girati intorno sui propri litorali e montagne o guardando anche più lontano ma sempre dentro i confini dello stivale. Città ricolme di cultura affollate ogni anno da migliaia di turisti stranieri quest'anno vedranno molti italiani con il naso all'insù verso le proprie bellezze, tanti saranno gli asciugamani stesi sulle proprie spiagge e molti i percorsi di trekking immersi nella natura delle nostre montagne. Una valorizzazione del territorio che si fa sentire, una riprogrammazione delle vacanze che diventano Made in Italy non facendo scontento nessuno, anzi.

La domanda di questa settimana è quindi dove andrai in vacanza? resterai in Toscana, in Italia o sconfinerai all'estero? Questa mattina ne abbiamo parlato con gli empolesi in centro città e tutti gli intervistati partiranno o hanno intenzione di farlo.

Per rispondere c'è tempo fino a giovedì 23 luglio. Nel mentre preparate ombrellone, crema solare, una buona guida da sfogliare e zainetti con tutto il necessario per salire su qualche vetta.

Dove andrai in vacanza? Toscana

Italia

Estero Vota

Margherita Cecchin