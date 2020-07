Federighi Editori, due nuove presentazioni a Castelfiorentino

La Federighi Editori non si è mai fermata e durante il periodo più buio della pandemia gli autori, gli illustratori e tutto lo staff ha continuato a lavorare (anche in smart working) per non perdere nemmeno un'uscita. E così da maggio sono nati molti libri nuovi che vanno ad arricchire la già importante collezione della casa editrice: per il catalogo da adulti è uscito "Toscana Medicea" di Massimo Tosi per la collana "Viaggio in Toscana"; per i bambini è uscito "Raffaello per Gioco" di Valentina Orlando e Celina Elmi, "Bianca e la nonna in viaggio nell'arte" di Diletta Rigoli e Elisa Puccioni e infine "Gioca con Darwin - Alla scoperta della natura" di Claudia Centi e Celina Elmi. Ed è proprio per questi ultimi due libri che sono in programma due iniziative a Castelfiorentino.

La presentazione del libro-gioco "Gioca con Darwin - Alla scoperta della natura" si terrà venerdì 24 luglio alle ore 18 al Parco Gino Bartali (Parco Urbano) a Castelfiorentino. Una vera e propria caccia al tesoro con Darwin nella natura, con laboratori a cura della bibliotecaria Gloria Noto. Sarà presente l'autrice. Durante il laboratorio per i bambini è richiesta la presenza di un adulto. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: ufficiostampa@federighieditori.it

La presentazione di "Bianca e la nonna in viaggio nell'arte" si terrà sabato 25 luglio alle ore 21 alla Festa DEM 2020 al Parco Roosevelt a Castelfiorentino. Letture animate e sorprese per i bambini. Saranno presenti l'autrice e l'illustratrice. Per informazioni: ufficiostampa@federighieditori.it

"Finalmente ripartiamo con le nostre presentazioni - commenta Gloria Pampaloni, Editrice della Federighi Editori - durante la chiusura totale abbiamo sempre continuato a lavorare, scrivendo, illustrando, editando i testi e andando in stampa in modo da essere pronti a ripartire più forti di prima! Il nostro e-commerce e le vendite online sono state fondamentali durante il periodo di chiusura, ma per noi nulla è paragonabile al sorriso dei bambini o ai complimenti degli adulti davanti ai nostri libri. E adesso che anche le librerie sono tornate a lavorare a pieno regime e i bookshop dei musei stanno piano piano tornando alla normalità, siamo felici di avere nuovi testi da proporre. Ringrazio tutti i miei collaboratori, ma soprattutti i piccoli e grandi lettori che ci seguono sempre più numerosi".

Fonte: Ufficio stampa