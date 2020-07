Ciclista ferito in un incidente, la municipale cerca testimoni

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa cerca testimoni relativi a un incidente stradale avvenuto il giorno 10 luglio 2020, alle ore 08:15, a Empoli, in Via delle Olimpiadi nelle vicinanze del ponte sull'Orme, dove è rimasto coinvolto un ciclista. L’uomo, cinquantenne, è ricoverato in ospedale a Empoli con traumi non gravi. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare la Polizia Municipale - Ufficio Incidenti al numero telefonico 0571757714 oppure scrivere una email a infortunistica.empoli@empolese-valdelsa.it.