Jova Beach Party Viareggio, un anno dopo: il ringraziamento ai volontari per l'emergenza Coronavirus

Mercoledì 29 luglio, alle 11,30, in Darsena a Viareggio è in programma un evento per ringraziare il volontariato e i volontari: quella straordinaria risorsa che caratterizza da sempre la nostra regione, capace di stare a fianco dei toscani in ogni momento della vita, dalla gioia di un concerto, all’emergenza di una pandemia.

A un anno dai Jova Beach Party, tutti i volontari che contribuirono a quello straordinario, doppio evento, (il 30 luglio e il 31 agosto) si ritroveranno sempre sulla spiaggia, in Darsena a Viareggio, per ricordare, con gratitudine, l’impegno che le volontarie e i volontari della Toscana hanno profuso nei mesi terribili dell’emergenza Covid. Emergenza che non è finita, guai a dimenticarlo e per questo tutto verrà fatto rispettando le regole di sicurezza necessarie e previste dalle norme.

L’appuntamento è organizzato da Misericordie, Anpas e Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Viareggio e in collaborazione con PRG, società organizzatrice delle tappe toscane del Jova Beach Party.

“Non vi lasciamo mai soli” il titolo scelto, per l’evento perché questo è ciò che fanno, ogni giorno, le associazioni di volontariato della Toscana.

All’incontro parteciperanno le istituzioni locali e regionali, i rappresentanti di tutte le associazioni che si sono impegnate per l’emergenza Covid oltre che tutti gli altri soggetti impegnati per la realizzazione del Jova Beach Party.

Fonte: Ufficio stampa