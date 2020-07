Lamporecchio, arriva il festival Musicale "E Lucevan le stelle..."

Con il motto “Il piacere di Crescere insieme al nostro territorio” la Ditta Sel vuole sostenere, come sponsor unico, il Festival Musicale “E Lucevan le stelle…” organizzato dall’Associa-zione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi”, in collaborazione con: Pro loco di Porciano e Pro loco Amici di San Baronto, Lions di Serravalle Pistoiese, Villa Rospigliosi, Villa di Papiano, Avis di Lamporecchio e con il Patrocinio dei Comuni di Lamporecchio e Serravalle Pistoiese. Una sfida, questa, del pianista Luca Torrigiani direttore artistico dell’ACM Rospigliosi e della famiglia Leporatti titolare della ditta SEL, azienda dal forte orientamento all’esportazione e particolarmente orgogliosa di diffondere all’estero quanto di meglio il nostro territorio è in grado di offrire, i quali ritengono che sia di fondamentale importanza dare un segnale di rinascita positiva alla cittadinanza e ai turisti presenti, organizzando una programmazione, ricca di serate musicali, presso luoghi ricchi di fascino e di cultura: Sa-grato della Chiesa di Porciano, Villa Rospigliosi, Villa Di Papiano e presso la Rocca di Serravalle Pistoiese. Siamo certi che attraverso i nostri appuntamenti culturali di livello che ci hanno sempre contraddistinto, si possa favorire un ritorno alla normalità e alla socialità che, in questo momento, riteniamo sia di fondamentale importanza per tutti noi!

Come persona, musicista e direttore artistico ho vissuto la situazione sotto vari aspetti e fin dal primo momento ho pensato che non avremmo dovuto in alcun modo cancellare la manifestazione, come se avessimo terminato ogni possibilità di esistere, ma modulare e fare tutto il possibile per mantenere vivi i luoghi magici del nostro paese che abbiamo da sempre, cercato di valorizzare con musica colta e di qualità! In questo momento dobbiamo riacquistare la fiducia nell’incontro con gli altri. Rinunciare e diventare identità virtuali porterebbe a nefaste conseguenze per l’umanità, anche per questo vogliamo che il festival musicale “E Lucevan le stelle…” ci debba essere! Gli appuntamenti (domenica 19, mercoledì 22 - 29 luglio, Mercoledì 6 agosto, lunedì 10 agosto, mercoledì 19, sabato 22 agosto, mercoledì 26 ago-sto e 2 - 9 settembre settembre) saranno all’esterno, permettendo le distanze e coinvolgendo musicisti di chiara fama e di notevole spessore artistico. In allegato la locandina generale con il programma dettagliato.

Fonte: Associazione Cultura e Mu-sica “Giulio Rospigliosi”