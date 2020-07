Lavori di efficientamento nelle scuole di Montespertoli, investimento da 700mila euro

Sono in partenza i lavori di efficientamento energetico dei due plessi scolastici del capoluogo di Montespertoli. L’investimento aveva visto l’avvio delle procedure di gara a fine 2019 e proprio in questi giorni si sono firmati i contratti tra Comune e aziende incaricate dei lavori e si è proceduto alla predisposizione del cantiere nei due edifici. Il Comune di Montespertoli aveva infatti ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un finanziamento a tasso agevolato, che ha consentito la copertura di entrambi gli investimenti per un importo totale complessivo che supera i 700 mila euro.

Gli interventi sui due plessi scolastici riguardano la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la messa a norma dell’impianto di illuminazione interna e l’installazione di lampade LED ad alta efficienza, la sostituzione dell’impianto termico. L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza energetica e la sostenibilità del nostro patrimonio pubblico, garantendo al contempo maggiore vivibilità e fruibilità degli spazi alla comunità scolastica. In particolare, l’investimento sull’impianto termico e sulla climatizzazione garantirà maggiore riscaldamento delle aule nei mesi invernali e raffrescamento e minore umidità degli spazi nei periodi di temperature più alte, rispondendo a un’esigenza che il personale e le famiglie manifestano correttamente da molti anni.

“La riqualificazione energetica dei nostri immobili è un punto importante del lavoro di questa Amministrazione – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Con questi interventi non andiamo soltanto a migliorare l’efficienza energetica di due immobili comunali, proseguendo sulla strada della sostenibilità ambientale che è una nostra priorità politica, ma iniziamo una vera e propria rivoluzione per chi vive le scuole ogni giorno, offrendo aule più vivibili a studenti, docenti e personale ATA in termini di clima e illuminazione degli spazi. È una risposta concreta che cambierà in meglio la vita quotidiana di tutta la comunità scolastica” conclude.

“I lavori non interferiranno in nessun modo con la vita degli studenti e del personale – dichiarano Marco Pierini e Daniela Di Lorenzo, Assessori ai Lavori Pubblici e alla Scuola della Giunta Mugnaini. “Stiamo predisponendo i cantieri in modo da concludere entro settembre tutti gli interventi che dovranno essere fatti all’interno delle aule, in modo da non creare alcun disagio. Questi investimenti sono fondamentali per la comunità scolastica ed è nostra intenzione proseguire su questa strada, come dimostra l’investimento per la sostituzione degli infissi della Scuola primaria che vedrà la luce nel 2021”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa