Maurizio Vegni nominato Cavaliere: le congratulazioni del Sindaco

Ieri pomeriggio nella Sala Nardi della Provincia di Pistoia, il Prefetto Gerlando Iorio ha conferito le onorificenze ad alcuni cittadini della provincia che si sono distinti nella loro attività sociale o lavorativa. Unico imprenditore nel gruppo degli insigniti è stato Maurizio Pietro Vegni, cittadino di Quarrata, fondatore dell’azienda di produzione di mobili imbottiti Vema e attivo da sempre in ambito sociale e sportivo (è oggi il presidente del settore giovanile della società di calcio Olimpia). Alla cerimonia era presente anche il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti.

“Sono molto contento – afferma il Sindaco Mazzanti – che un nostro concittadino abbia ricevuto un così importante riconoscimento. Maurizio Vegni è persona molto conosciuta a Quarrata e, dal mio punto di vista, il suo principale merito come imprenditore è stato quello di riuscire ad affrontare la crisi del mobile trasformando la propria attività investendo sulla qualità della produzione. In questo modo, non solo ha fatto crescere la propria attività, ma ha anche dato lavoro a tante persone sul territorio. Penso che questa onorificenza rappresenti un giusto riconoscimento al suo impegno in ambito imprenditoriale ed anche nel campo sociale e sportivo”.

Nel 1975 Maurizio Vegni ha fondato la società Olimpia Calcio, con lo scopo principale di offrire ai bambini e agli adolescenti l’opportunità di imparare uno sport e, con esso, le regole dello stare insieme e della convivenza civile. La società è tuttora attiva e oggi conta circa 300 allievi.

Fonte: Ufficio Stampa