“Mercatale”, in mostra i prodotti di qualità delle aziende toscane

Un nuovo appuntamento con l’agricoltura di filiera corta, espressione del territorio toscano che ogni sabato mattina troviamo in bella mostra sui banchi del Mercatale in Empoli, allestito in Via Bisarnella, area che si sta dimostrando sempre più vincente perché accessibile a tutti. Sabato 18 luglio 2020, dalle 8 alle 13, un tuffo nella genuinità e stagionalità dei prodotti delle aziende locali e non che partecipano alla qualità di questo mercato agroalimentare.

«Fare un salto al Mercatale il sabato mattina è comne andare in giro nelle campagne dell’Empolese Valdelsa e di mezza Toscana e raccogliere i frutti più prelibati delle nostre terre – spiega l’assessore all’agricoltura Massimo Marconcini –, un’occasione per trovare cose buone e che fanno bene, prodotte da aziende che amano il territorio».

CHI SONO LE AZIENDE AGRICOLE

Il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; il pane di grani antichi del forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana di Marco Macelleria da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa