Un operaio di 48 anni, Juri Conti, è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario di un'azienda di materiali da costruzione. Dopo l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco di Pisa per i primi soccorsi, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti la polizia e la medicina del lavoro dell'Asl Nord Ovest per i rilievi del caso. L'area dove è avvenuto l'incidente mortale è stata posta sotto sequestro.