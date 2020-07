Elezioni regionali: ecco i candidati PD dell'Empolese Valdelsa

Si è tenuta ieri sera la direzione del Partito democratico Empolese Valdelsa, all’ordine del giorno c’era la decisione sui nomi da inserire nella lista delle elezioni regionali per il collegio del territorio (Firenze 3).

I nomi proposti dal partito sono Enrico Sostegni, la cui candidatura era già stata approvata a febbraio, Francesca Giannì, Anna Masoni e Edoardo Cappelli.

“La nostra proposta, che prevede che Enrico Sostegni sia capolista, tiene conto della rappresentanza territoriale, parità di genere, proiezione regionale, competenza, pluralità e apertura alla società- dichiara Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa- Quella di ieri è stata una serata proficua poichè questi profili sono stati individuati e recepiti positivamente da tutta la direzione. Sono tutte persone di grandissima qualità e con forte senso istituzionale, che hanno deciso di mettersi a disposizione del partito.

Il prossimo quinquennio in consiglio regionale sarà molto impegnativo e il nostro territorio ha bisogno di rappresentanti forti per sostenere le nostre idee: il lavoro e come rilanciare lo sviluppo seguendo un nuovo modello che valorizzi di più l'ambiente sono i temi al centro della nostra agenda politica, così come il rafforzamento del sistema scolastico e di quello socio-sanitario che nella nostra Regione ha retto all'onda del coronavirus, ma ha anche mostrato la necessità di maggiori e innovativi investimenti. Dobbiamo portare in ogni angolo dell’Empolese Valdelsa le nostre proposte, per dimostrare che siamo tutt'ora l'unica proposta credibile per il futuro della Toscana e che Eugenio Giani è il miglior candidato Presidente per la nostra Regione. Ci aspetta una campagna elettorale inedita, nel bel mezzo dell'estate e dovremo saper convertire molte modalità tradizionali se vogliamo impostare un confronto ampio con i cittadini. Entro fine mese la macchina organizzativa sarà pronta”.

Il regolamento prevede adesso che si raccolgano le firme a sostegno di ogni candidato entro e non oltre le 20 di lunedì 20 luglio.

Il 24 luglio ci sarà poi il passaggio formale in direzione territoriale e poi la direzione regionale, che si riunirà venerdì 31 luglio, avrà il compito di deliberare le liste del Pd da presentare alle elezioni regionali di settembre.

Bio candidati

Edoardo Cappelli, 38 anni, si occupa di amministrazione e controllo di gestione in un’azienda di produzione e servizi del territorio EV. Diplomato in ragioneria nel 2002, qualifica di tecnico in amministrazione e controllo di gestione per PMI nel 2006. Attivo nel Partito democratico di Gambassi Terme come membro di segreteria, delegato all’assemblea territoriale ed all’assemblea regionale. Membro della Segreteria di Federazione Empolese Valdelsa. Dal 2019 è assessore con delega allo sport e innovazione tecnologia nel Comune di Gambassi Terme

Francesca Giannì ha 26 anni e dal 2015 è assessora alla scuola, attività educative, politiche giovanili, trasporti e mobilità, cooperazione internazionale e partecipazione democratica del Comune di Castelfiorentino. E’ laureata in giurisprudenza all'Università degli studi di Siena con una tesi in International Law of Human Rights and Culture. Dal 2015 iscritta al Partito Democratico, è membro della segreteria pd locale e dell'assemblea territoriale dell'Empolese Valdelsa. Molto attiva nel mondo dell'associazionismo, in particolare nella compagnia teatrale GAT - teatro e nell'associazione del Palio di Castelfiorentino CaStellare.

Anna (Bianca) Masoni, 74 anni, due figli, è una donna da sempre impegnata, con passione e competenza, nella scuola e nel mondo del volontariato. Attualmente è componente della Conferenza delle donne democratiche Empolese Valdelsa. È stata docente di lettere, prima nella scuola media e poi, per quasi quaranta anni, al Liceo Scientifico Il Pontormo di Empoli. Dal 2010 è in pensione e da quel momento ha scelto di essere una volontaria del Centro aiuto donne Lilith, diventando una figura di riferimento per molte donne e minori vittime di violenza che cercano sostegno e protezione nel Lilith, rendendosi utile per ogni necessità e bisogno. Abita a Sovigliana, nel Comune di Vinci.

Enrico Sostegni, 45 anni, vive a Empoli, convive e ha due figli. Dopo il diploma di maturità classica ha proseguito gli studi laureandosi, con il massimo dei voti e lode, in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze. Dipendente della pubblica amministrazione, ha iniziato l’attività politica nel 1995, divenendo consigliere comunale a Capraia e Limite e ricoprendo dal 1999 l’incarico di capogruppo di maggioranza. Nel 2003 è stato nominato assessore poi eletto sindaco nel giugno 2004 e confermato nel 2009 per un secondo mandato. Dal novembre del 2013 all’ottobre del 2017 è stato segretario della federazione Empolese Valdelsa del Partito Democratico. Alle elezioni regionali del 31 maggio 2015 si è presentato nel collegio Firenze 3 ed è stato eletto consigliere.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa