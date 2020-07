Politiche della Casa, pubblicato il bando annuale per il contributo ordinario di integrazione ai canoni di locazione

Pubblicato il bando annuale relativo al contributo ordinario per l’integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della Legge 431/98 per l’anno 2020. Le domande potranno essere inoltrate da oggi (16 luglio) fino alle ore 23.59 del 17 agosto 2020.

Il bando e il modulo di domanda, appositamente predisposto, sono visionabili e scaricabili della Rete Civica del Comune di Pisa, Area tematica “CASA” nella sezione Notizie al seguente indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html oppure nella sezione Bandi all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/7069/Bandi.html oppure direttamente alla sezione “Bandi di Gara e Altri Bandi”:

https://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi,id:2739

«Alle somme stanziate dalla Regione Toscana pari a 158.866 euro – spiega l’assessore alle politiche sociali e alle politiche abitative Gianna Gambaccini – l’amministrazione comunale ha voluto aggiungere ulteriori 264 mila euro di risorse proprie. Un segnale tangibile e concreto dello sforzo messo in campo dalla nostra amministrazione in questo ‘annus horribilis’ dovuto all’emergenza sanitaria che ha determinato poi una vera e propria emergenza sociale ed economica. Nonostante le minori entrate registrate nelle casse comunali a causa dell’emergenza questa amministrazione mette in campo ingenti risorse per fornire aiuto e sostegno ai cittadini che si trovano maggiormente in difficoltà».

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in uno dei due modi seguenti: tramite PEC al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it oppure mediante istanza on line, accedendo al portale della Rete Civica del Comune di Pisa previo accreditamento al Servizio CiTel (Cittadino Telematico).

Per l’invio tramite il Servizio on line le domande dovranno essere compilate esclusivamente sulla sezione Servizi Online della Rete Civica del Comune di Pisa dove si trova l’area Servizi Casa al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/servizi

Per le informazioni relative al bando, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it oppure chiamare il seguenti numeri telefonici 050 8669018/23.

Ai sensi del bando, ogni informazione inerente alla presente procedura avverrà tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa e non verranno effettuate comunicazioni personali.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa