Rapporto Irpet, Marchetti (FI): "Aiuti per arginare il disastro"

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti chiama in causa Pd e Iv sul rapporto Irpet sull'economia al tempo del covid.

«Lo indicavo proprio nei giorni scorsi ad esempio per l’artigianato. In una Toscana che sin qui è stata trainata dall’export – sottolinea Marchetti – lasciar disperdere il patrimonio di saper fare e manualità legato alle nostre imprese artigiane che stanno chiudendo o non riaprendo a grappoli è sciagurato. Idem per le industrie, che non riescono realmente a ripartire. Ci sono interi distretti come quello orafo aretino, il tessile pratese, il cartario e il calzaturiero tra Lucca e Pistoia che non sono stati sostenuti e oggi affannano nella ripartenza. Qui non si tratta, e anzi non si trattava – prosegue Marchetti – di fare dell’assistenzialismo a imprese decotte come però più volte in passato la Regione ha fatto erogando contributi a pioggerellina di marzo. Si trattava invece di mettere in campo strategie e misure che sostenessero le economie superstiti a mo’ di ponte in questo 2020. La misura principe? La cancellazione, non la sospensione o il rinvio, di tutte le imposte per quest’anno. Invece il circuito della tassazione procede e proprio in questi giorni si aprono alcune finestre di pagamento importanti». Idem sul turismo: «La Toscana ha nel proprio patrimonio artistico e paesaggistico un giacimento di petrolio culturale che adesso è fermo. Ma lo era anche mesi fa – evidenzia Marchetti – e non si sapeva fino a quando, ma nulla è stato fatto per tamponare quella che si sapeva sarebbe stata una falla a livello imprenditoriale, con tutto il segmento Horeca in ginocchio, e quindi occupazionale. Quando la cassa integrazione, che pure arriva a rilento con aventi diritto ancora non raggiunti dalla quota di aprile, a settembre andrà ad esaurirsi allora si avrà una caduta verticale della tenuta sia economica che sociale. Pd e sinistra di governo regionale stanno a guardare. Noi continuiamo a indicare una via a cui le sinistre girano le spalle. Il risultato ce l’ha servito Irpet, non un’opposizione brutta e cattiva ma analisti oggettivi».

Fonte: Ufficio Stampa