Ristoranti 'in strada' a Empoli: tre tratti chiusi nei weekend fino al termine di agosto

Tre strade chiuse ad Empoli per tre o quattro serate a settimana, dal giovedì alla domenica, in orario dalle 19 alle 24, da oggi, giovedì 16 luglio a domenica 30 agosto.

Si tratta di dare l’opportunità a quattro ristoranti, che ne hanno fatto richiesta, in base al ‘Decreto Rilancio’, di organizzare eventi, in questo caso cene all’aperto occupando la strada.

QUANDO - Il programma prevede dunque la chiusura di tratti di strada e quindi l’occupazione del suolo pubblico, per tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto 2020, con orario 19:00/24:00.

Sono sette le settimane che prevedono questo provvedimento, 3 a luglio e 4 per tutto il mese di agosto.

DOVE - I tratti interessati sono tre: Via Curtatone e Montanara, tratto compreso fra Via Palestro e Via Ricasoli, Via Chiarugi, tratto compreso fra Piazza Garibaldi e Via Pulidori; Piazza della Vittoria, lato Via Fratelli Rosselli. Qui, dalle 19 alle 24, vigerà il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati.

Hanno fatto richiesta quattro ristoranti di Empoli: uno all’inizio di Via Curtatone e Montanara ( in questo caso non comprende la domenica ), altri due in Via Chiarugi e uno in Piazza della Vittoria.

In Via Curtatone e Montanara la viabilità prevede di entrare in questa strada, per proseguire verso Piazza della Vittoria, passando da Piazza Don Minzoni oppure utilizzando Via Ricasoli.

Per Via Chiarugi è possibile transitare da Via Chimenti verso Piazza Garibaldi e Via Cavour lungo Via delle Antiche Mura; mentre la stessa strada è senza sfondo entrando da Via Cavour in quanto è come detto chiusa dal suo ingresso fino a Piazza Pulidori.

In Piazza della Vittoria, al suo ingresso, non sarà possibile svoltare a sinistra, ma per raggiungere Via Fratelli Rosselli si dovrà utilizzare la strada che corre attorno a tutta la piazza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa