Scoperto con la droga alla fermata Talenti della tramvia, arrestato

Nelle ultime ore, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno arrestato un 44enne di origine marocchina in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane con a tracolla uno zainetto è stato visto scendere dai baschi verdi alla fermata della tramvia Talenti. Cercava di non essere seguito. Durante il controllo ha cominciato a dare segni di nervosismo. Lo stesso era stato più volte arrestato per detenzione di droga e anche condannato, come appurato dalle banche dati.

Nello zainetto erano contenuti quasi 30 grammi di cocaina, 5 telefoni cellulari e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio dal momento che l’uomo è risultato non aver mai prestato alcuna attività lavorativa regolare.

Dopo l'arresto è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la successiva udienza del Tribunale di Firenze, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Firenze.