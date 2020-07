Shopping sotto le stelle a Cerreto Guidi, negozi aperti con 'Sapori d’Estate'

Simona Rossetti

Tornano a brillare le luci dei negozi nel centro storico di Cerreto Guidi con le iniziative legate allo shopping sotto le stelle. Le aperture fissate in tutti i mercoledì del mese di luglio e nel primo mercoledì del mese di agosto, hanno l’obiettivo di consentire lo shopping passeggiando al fresco delle vie e delle piazze di Cerreto Guidi in un panorama davvero unico.

Mercoledì 22 luglio, al consueto programma delle aperture, si aggiungerà “Sapori d’Estate”, un mercatino di artigianato ed enogastronomico di sicuro richiamo con la presenza di prodotti tipici, naturali e di qualità del territorio toscano.

“È un momento particolare e il commercio ha bisogno più che mai di essere aiutato e stimolato - dichiara il Sindaco Simona Rossetti – per questo abbiamo sostenuto insieme alla Confesercenti e all’Associazione CCN Buontalenti, in collaborazione con la Pro Loco, il progetto delle aperture serali e Sapori d’Estate con l’obiettivo di dare un impulso al centro storico e alle attività commerciali. L’Amministrazione comunale vuole essere vicina al commercio favorendo tutte quelle iniziative che possano svilupparlo e incentivarlo”.

L’importanza dei centri storici e delle attività che vi operano, è ribadita dalla Confesercenti che sta moltiplicando gli sforzi per consentire di superare una fase oggettivamente complessa.

“Iniziative come questa rappresentano un graduale ritorno alla normalità e permettono di guardare con più ottimismo al futuro- commenta Gianluca D’Alessio responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa- ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver creduto fin da subito in questo progetto. Cerreto Guidi, in termini di qualità, può vantare un’offerta merceologica di primo livello nel territorio. Se consideriamo le iniziative collaterali di animazione ed il contesto, unico e suggestivo, del centro storico, possiamo affermare di essere di fronte ad un format in grado di soddisfare ogni tipo di visitatore”.

“Sapori d’Estate” e i negozi del centro storico di Cerreto Guidi saranno aperti mercoledì 22 luglio dalle ore 17 fino alla mezzanotte, con numerose proposte e tante sorprese. Sarà aperta al pubblico anche “La Miniatura all’uncinetto”, occasione imperdibile per apprezzare la creatività delle Dame all’uncinetto.

“Lo scopo di Sapori d’estate e delle aperture che abbiamo programmato in continuità con quanto stiamo facendo da diversi anni- conclude Laura Brotini, presidente dell’Associazione CCN Buontalenti- è quello di esaltare e valorizzare il centro storico rendendolo più attrattivo anche da un punto di vista commerciale”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa