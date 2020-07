Sì alla sperimentazione del 5G: il risultato del sondaggio di gonews.it

Sì all'innovazione, al progresso tecnologico e ad una connessione ancora più veloce. La risposta che emerge dal sondaggio di gonews.it della scorsa settimana premia il 5G. La domanda posta ai lettori, e fatta in centro a Empoli ai passanti, riguardava l'approvazione o meno di un'ipotetica sperimentazione nel proprio Comune di residenza del 5G. A vincere, con il 43.77% dei voti è stato il Sì contro il No, 38.08%, di chi si oppone alla nuova frontiera delle telecomunicazioni veloci. Il 18.15% invece è rimasto neutro, dichiarando di non essere abbastanza informato.

Infatti sull'argomento molte sono le opinioni e la confusione circola, a livello internazionale fino a quello locale, su chi reputa dannoso l'intervento e chi non è d'accordo. In Toscana, ad oggi, solo la città di Prato sta sperimentando la linea che supererà l'odierno 4G mentre alcuni comuni si stanno preventivamente tirando indietro, dichiarando di non voler testare la linea.