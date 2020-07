Storybells, primo incontro per le famiglie con "le campane delle storie"

Domani, venerdì 17 luglio, storytellers e famiglie si incontreranno nuovamente in biblioteca per confrontarsi sul primo periodo di sperimentazione delle Storybells, e cioè, le campane che negli ultimi quindici giorni hanno connesso lettori e utenti nelle loro rispettive abitazioni. Lo scorso 1 luglio, sono state consegnate sei campane ad altrettante famiglie dell'empolese e dintorni. Suonando la campana, i bambini hanno potuto contattare a distanza i lettori formati e accreditati dalla biblioteca, e ascoltare le loro letture dal vivo. Ma l’interazione poteva essere attivata anche dagli stessi lettori, che potevano accendere la campana e mandarla in giro per casa alla ricerca del bambino a cui leggere. Siamo curiosi di ascoltare le loro storie e scoprire gli aneddoti divertenti del primo periodo di prova.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa