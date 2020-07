Torna l'orario continuato alla Biblioteca 'Luzi'

Da lunedì 20 luglio il sistema bibliotecario ampia ulteriormente l'offerta per i suoi utenti: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì verrà ripristinato l'orario continuato dalle 9 alle 19 alla Biblioteca "Mario Luzi" di San Miniato, dove, previa prenotazione, è possibile la consultazione in sede. La Biblioteca rimarrà aperta tutto il mese di agosto, con gli stessi orari, mentre la sede di Ponte a Egola rimarrà chiusa dal 1 al 31 agosto e San Miniato Basso sarà invece aperta fino al 7 agosto compreso, per poi riaprire al pubblico il 31 agosto, così come l'Archivio Storico e l'Archivio di Deposito.