Trekking urbano alla scoperta di Montelupo. Seconda tappa: il Castello

Sono state quasi 40 le persone che hanno preso parte al primo trekking urbano organizzato dall’associazione Toscana Hiking alla scoperta di Montelupo, del suo territorio e delle sue ricchezze.

Protagonista del primo tour, la Pesa, con i suoi mulini, i campi di grano. Un percorso di circa due ore che si è snodato fra il cento cittadino e l’immediata campagna, per poi concludersi in un momento conviviale in piazza della Libertà a cura dell’Osteria de ‘I Moro.

Martedì 21 luglio si replica con un percorso che focalizza l’attenzione sul centro cittadino, sulle opere d’arte contemporanea, sui piccoli gioielli nascosti per poi arrivare fino alla parte più alta della città, il Castello che domina la valle per la morfologia del territorio e i legami con gli antichi mestieri, sviluppatisi nei secoli.

Una passeggiata serale alla scoperta di luoghi, storie e paesaggi del nostro territorio.

Vediamo le informazioni tecniche

Ritrovo: ore 18.30 corso Garibaldi (davanti pasticceria Vezzosi)

Termine: ore 20.00 circa

Lunghezza: 1,5 km

Dislivello: + 50 m

Percorso: T

Aperitivo a fine escursione (pagamento a parte)

Indicazioni generali

Contributo partecipazione: 6.00€/persona, gratuito bambino sotto 4 anni.

Dotazione consigliata: scarpe comode per camminare, acqua, cappello per sole, protezione solare.

Necessaria prenotazione. Riferimento Silvia 328 9548461

Trekking Urbani organizzati e condotti da Toscana Hiking Experience

Assistenza guida ambientale escursionistica abilitata ai sensi della R.L. 86/2016 e successive modifiche.

Le guide sono in possesso di assicurazione R.C.T. di legge. I partecipanti NON sono coperti da assicurazione personale infortuni.

La quota non comprende costi di trasferimento e quanto altro non esplicitamente riportato nel programma. Durante l’attività si dovrà evitare scambio di materiale ed indumenti personali e la condivisione di beni di consumo con gli altri partecipanti, ad eccezione dei propri conviventi.

Necessario utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti monouso, gel o spray igienizzanti).

Gli organizzatori si riservano di modificare o annullare l’evento nel caso si presentassero situazioni di rischio e/o imprevisti per i partecipanti.

«Il primo appuntamento è stato davvero molto bello e partecipato. I nostri territori hanno davvero tanto da offrire. Spesso percorriamo le nostre strade in fretta, con sguardo disattento. Questi appuntamenti sono un’occasione per riappropriarci della nostra città. Un’iniziativa che a quanto pare è stata accolta con entusiasmo anche perché risponde ad un diffuso bisogno di condivisione e socialità. Come amministrazione è anche un modo per valorizzare il nostro centro, farlo conoscere assieme a tutte le attività presenti», afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa