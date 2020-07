Usuraio con il reddito di cittadinanza, interessi fino al 65% l'anno: arrestato

Un pregiudicato residente a Crespina Lorenzana è stato arrestato dalla guardia di finanza di Pisa nell'ambito di un'operazione antiusura. L'uomo, che percepiva pure il reddito di cittadinanza, prestava denaro a terzi applicando interessi fino al 65% all'anno. Anche i 600 euro di bonus alle imprese per l'emergenza covid venivano utilizzati dai debitori per il pagamento di una rata degli interessi. Quest'oggi alla procura di Pisa il procuratore capo Alessandro Crini renderà noti in una conferenza stampa i dettagli dell'operazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO