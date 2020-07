Vertenza Baldi e Flap, azienda assicura pagamento stipendi arretrati e quattordicesima: sciopero sospeso

Nel pomeriggio, dopo giorni di sciopero e di mobilitazione, la proprietà si è impegnata a garantire sin da subito il pagamento ai lavoratori e alle lavoratrici di entrambe le società degli stipendi arretrati e della quattordicesima mensilità. Per questi motivi, gli scioperi e altre forme di mobilitazione sono, per il momento, sospesi.

“Ha vinto il lavoro e la tenacia, hanno vinto la determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici” dichiarano Fiom e Filcams Firenze. Questo primo importante risultato – aggiungono - ci permette di affrontare la situazione di crisi aziendale, che comunque pare prospettarsi, sapendo di aver garantito a tutti i dipendenti una significativa tranquillità economica”. “Continueremo – concludono - a monitorare la situazione per garantire al meglio i diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici”.

