429, Alemanni (Europa Verde): "Mitigare l'impatto"

"In occasione del sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli al cantiere per il nuovo lotto della SR429 tra Castelfiorentino e Gambassi, appoggiamo le richieste del Comitato dei residenti della zona Rimorti, augurandoci che, tra le priorità da inserire nel prossimo programma per le regionali, un posto di riguardo venga riservato a investimenti sul trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile".

Così, in una nota, il commissario straordinario di Europa Verde per la Toscana, Francesco Alemanni, che spiega: "In un momento di grande attenzione verso la sostenibilità e l'ambiente, siamo convinti che, per la realizzazione della SR429, sia necessario prevedere opere di mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico, dovuto all'aumento del traffico veicolare, ma anche dello sconvolgimento paesaggistico.

Siamo pertanto fermi nella richiesta di istallare barriere fonoassorbenti per la riduzione del rumore, - conclude Alemanni – e di mettere a dimora nuove essenze arboree, utili anche a limitare l'innalzamento dei livelli di polveri sottili".

Fonte: Europa Verde