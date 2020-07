700 euro alle imprese di Certaldo, bonifici già dalla prossima settimana

Lanciato lo scorso 11 giugno con un bando pubblico, il contributo di 700 euro a fondo perduto, stanziato dal Comune di Certaldo per sostenere le attività chiuse durante il lockdown dalle disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, verrà erogato alle attività che ne hanno fatto richiesta ed avevano i requisiti lunedì 20 e martedì 21 luglio.

Ben 140.000,00 euro totali, stanziati sul bilancio di previsione 2020 del Comune di Certaldo, che andranno a circa 200 attività commerciali al dettaglio, acconciatori, estetisti, palestre, attività di pubblico trattenimento e spettacolo, somministrazione; anche quelle che, pur avendo effettuato il sevizio di consegna della merce a domicilio e/o da asporto, hanno dovuto sospendere la vendita/somministrazione al pubblico.

“Crediamo sia importante poter dire che, oltre ad aver stanziato le risorse, l’amministrazione comunale, grazie al lavoro dei suoi uffici, ha fatto tutto nel minor tempo possibile - spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Francesco Dei – portando così un sostegno alla ripartenza di piccole imprese, che hanno avuto spese non comprimibili durante la chiusura forzata e che per la riapertura sono state costrette ad affrontare spese per la sanificazione e/o adeguamento dei locali. Lo eroghiamo convinti che salvaguardare il tessuto commerciale e produttivo sia direttamente connesso alla qualità della vita di tutta la comunità e all’attrattività che il territorio esercita nei confronti dei turisti”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa