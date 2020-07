Alia, a Montemurlo ripartono tutti i servizi dello sportello di via Toscanini

Dopo l'emergenza Covid da lunedì 20 luglio riprende la normale attività dello sportello Alia di via Toscanini, 21 a Montemurlo. Per accedere ai servizi è necessario avere un appuntamento, che potrà essere fissato presentandosi anche direttamente allo sportello oppure attraverso il numero verde Alia 800 888 333 da rete fissa e da mobile al numero a pagamento 199 105 105 o al numero 05771 1969333 operativi dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 14,30 il sabato. Quindi nel caso che un utente si presenti senza appuntamento, l’operatore provvederà a fissarlo. La scelta dell'appuntamento si rende necessaria per evitare il più possibile assembramenti e code. L'orario di accesso allo sportello Alia di via Toscanini è il lunedì dalle ore 10 alle 12 e il mercoledì dalle ore 9 alle 12,45 e dalle 14 alle 16. Allo sportello si potranno ottenere informazioni sulla Tari, tassa rifiuti ed avere il kit di sacchetti per la raccolta differenziata. Anche per l'accesso al Centro di raccolta di via Puccini a Oste resta attiva la prenotazione, ma vengono accettati anche gli utenti che si presentano senza appuntamento. Quest'ultimi, naturalmente, dovranno fare la fila e avranno la priorità di conferimento gli utenti con appuntamento fissato.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa