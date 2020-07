Alluvione, richiesta danni a Serravalle: le info utili

"Finalmente è possibile richiedere il riconoscimento dei danni subiti a causa dell'alluvione - afferma il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi - Ci voleva proprio questa risposta da parte della Regione Toscana. I privati e le attività economiche, comprese quelle agricole, del Comune che lo scorso dicembre hanno subito danni derivanti dall'alluvione che ha colpito il nostro territorio, possono presentare la modulistica per il riconoscimento entro il 7 agosto".

I soggetti che intendono presentare la domanda di riconoscimento dovranno rivolgersi al Comune e consegnare i modelli B1 e C1, questa operazione è effettuabile anche tramite posta elettronica e Pec.

La ricognizione prevede la possibilità di segnalare i danni subiti all'abitazione principale, abituale e continuativa, o alla sede dell'attività economica e produttiva.

Chi è interessato a ricevere informazioni più dettagliate può rivolgersi agli uffici regionali dei settori di protezione civile, politiche di sostegno alle imprese, forestazione, usi civici, agroalimentare.

In base a queste segnalazioni sarà possibile determinare una prima assegnazione dei contributi negli importi massimi di 5mila euro per i nuclei familiari e di 20mila euro per le attività economiche.

Per quanto riguarda i modelli B1 e C1 si potranno richiedere gli stampati recandosi alla sede del palazzo comunale di Casalguidi o scaricare i modelli dal sito istituzionale del Comune.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa