Asfaltature in via Carducci, via della Madonna e via Cino: necessarie alcune modifiche alla viabilità

Lunedì 20 luglio iniziano i lavori di asfaltatura di via Carducci, via della Madonna e via Cino, pertanto saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità della zona. Nello specifico, dal 20 al 25 luglio sarà chiusa al traffico via Carducci, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Statale e quella con via Galigana, in orario 08.00–18.00. Le opere di risistemazione del manto stradale si sposteranno poi in via della Madonna, dove di conseguenza, dal 27 luglio al 2 agosto, in orario 08.00–18.00 sarà necessario abolire il doppio senso di marcia e istituire il divieto di sosta ed un senso unico con direzione da via Vecchia Fiorentina I Tr. a via Montalbano lungo tutta la strada. Dal 3 all’8 agosto sarà infine chiusa al traffico via Cino da Pistoia, nel tratto tra l’incrocio con via Dante e quello con via Campriana, in orario 08.00–18.00.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa