Biblioteca Montespertoli, partono i cantieri per riqualificare gli spazi

Ormai manca poco: dopo l'approvazione in Giunta del progetto esecutivo qualche mese fa, adesso siamo finalmente arrivati alla firma del contratto per i lavori di riqualificazione del Centro Culturale "Le Corti" e della Biblioteca "E. Balducci". Tra la fine del mese di agosto e i primi di settembre il cantiere prenderà ufficialmente il via, interessando per alcuni mesi tutti gli spazi dell'immobile che attualmente ospita i servizi culturali del borgo.

"Riqualificare la nostra biblioteca significa non soltanto investire negli spazi culturali e nei servizi collegati, ma anche potenziare un servizio che rimarrà nel cuore del paese e che dovrà attrarre maggiori flussi di persone, con effetti positivi su tutto il centro - commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. "Montespertoli ha bisogno di spazi polivalenti all'altezza e maggiori spazi per lo studio, e con questo investimento andiamo proprio in quella direzione" conclude.

I lavori di riqualificazione si svolgeranno per tutto l'inverno e la chiusura del cantiere è prevista per la primavera 2021, con un investimento pari ad un valore complessivo di quasi 300.000 euro. Gli interventi previsti riguardano il Palazzo dell'Orologio, la Biblioteca e l'Auditorium.

I lavori seguiranno un processo di valorizzazione del palazzo e l'intenzione è di migliorare anche gli spazi più piccoli per permettere una piena fruibilità; anche il passaggio attualmente scoperto vedrà la realizzazione di una copertura in vetro strutturale per realizzare una sorta di 'giardino d'inverno', dando continuità agli spazi e permettendo di sfruttare anche quella parte dell'edificio per motivi di studio e scambio tra gli utenti.

Grazie al sistema antitaccheggio, che verrà installato all'entrata della Biblioteca, saremo inoltre in grado di utilizzare il secondo piano, che adesso non è sfruttato a pieno e che dopo i lavori potrà essere adibito a luogo di studio e di lettura a seconda delle esigenze.

Anche l'Auditorium diventerà uno spazio polivante e autonomo rispetto alla biblioteca, adatto sia come sala di lettura sia come luogo per eventi grazie a un importante investimento per migliorare l’impatto acustico all'interno della sala.

Accanto a questi lavori sugli spazi fisici (che complessivamente triplicheranno), ci sarà infine un intervento sulla connettività all'interno del palazzo, al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti.

L'Amministrazione Comunale sta ovviamente lavorando con i propri uffici per dare continuità ai servizi bibliotecari nei mesi interessati dal cantiere.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa