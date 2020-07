Bonifica San Baronto, Parlanti (M5S): "Comune e provincia attuino il piano"

"Grazie alla nostra insistenza, che ci ha portati fino in Consiglio Regionale, la Provincia di Pistoia ed il Comune di Lamporecchio hanno trovato un accordo, badate bene risalente al giugno 2019, per la bonifica dell'area delle due grosse e vergognose discariche nei pressi dell'abitato della nota frazione di San Baronto; tale intesa prevede anche successivi interventi di prevenzione affinché il problema non si ripresenti.

Tutto parrebbe finalmente pronto ma, per assurdo, ad un passo dal traguardo, il meccanismo pare si sia inceppato!

Il M5s di Lamporecchio si è mosso in ogni sede istituzionale, e non solo, per risolvere il problema e non per lasciarlo nel cassetto di qualche ente che, peraltro, ha il dovere ed il potere di intervenire e risolvere. Proprio ora che la soluzione è a portata di mano, che c'è un accordo ed un progetto condivisi, precisamente dal giugno 2019, ci si ferma? La Provincia non si muove, il Comune tace. Cosa vogliono fare? La "partita" la devono giocare loro.

La mozione che ho presentato impegna l'amministrazione comunale a non tergiversare proprio adesso nei confronti della provincia, di cui, peraltro, il nostro Sindaco è pure componente del relativo Consiglio.

La bonifica, più passa il tempo, più sarà costosa (per i cittadini) sotto ogni punto di vista. Basta tergiversare, basta parole, passiamo ai fatti."

Fonte: Ufficio Stampa