Borgo degli Arlecchini, 26 clip per raccontare i negozi del Ccn Montelupo

Il comune di Montelupo ha scelto di investire risorse per realizzare video promozionali dedicati alle attività del centro commerciale naturale Il Borgo degli Arlecchini. 26 clip di poco più di un minuto che attraverso immagini, musica e interviste raccontano le peculiarità di ciascuna attività.

La stessa amministrazione si occuperà poi di diffonderli attraverso i canali social e proiettandoli sul grande schermo che si trova nel parco dell’Ambrogiana, durante la manifestazione FOOL PARK. Questa iniziativa si colloca in un piano articolato a sostegno del commercio che negli anni, lo ricordiamo, ha visto l'amministrazione comunale investire oltre 250.000 euro.

Tali risorse sono state impiegate per il progetto Montelupo al centro, per la realizzazione di numerosi eventi e manifestazioni di animazione e non ultimo per la promozione.

L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid - 19 ha sicuramente pesato in maniera importante sul commercio e l'amministrazione ha tentato una strategia diversa per portare persone a Montelupo, individuando strade innovative rispetto a quelle percorse fino a oggi.

«Il progetto Montelupo di Fuori, il trekking urbano (che sta riscuotendo successo), le iniziative della Fondazione Museo Montelupo fanno parte di un quadro di interventi complessivo. Come amministrazione abbiamo investito personale e risorse a sostegno del commercio, l'auspicio per il futuro è una maggiore partecipazione da parte dei titolari di esercizi commerciali. Per ciascun esercente è importante che l'attività funzioni, per l'amministrazione comunale è rilevante che il centro cittadino sia vitale. Per raggiungere tali obiettivi sono essenziali il dialogo e una seria progettualità comune, che vada oltre il contingente», afferma l’assessore commercio, Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa