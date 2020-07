Brenda Barnini al congresso ALI: "Diamo fiducia a Comuni e sindaci per la ripartenza"

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, è intervenuta questa mattina, venerdì 17 luglio, a Napoli, presso il Maschio Angioino, per il XVIII Congresso nazionale di ALI-Autonomie Locali Italiane, “FARE GENTILE. La casa dei riformisti locali”. Con lei, nella due giorni organizzata dall’associazione presieduta da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sono stati presenti quasi 300 primi cittadini, 9 esponenti di Governo e 2 Governatori .

L’intervento di Brenda Barnini ha preceduto quello di Livia Turco, ex ministro e parlamentare, presidente della Fondazione Nilde Iotti.

«Accanto alla riflessione sulle grandi riforme strutturali e istituzionali che servono al Paese – ha detto il sindaco di Empoli – credo vadano individuate anche modifiche apparentemente tecniche, ma di grande sostanza politica. Abbiamo bisogno di fare progetti, progetti sulle infrastrutture, le scuole, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale. Progetti per poter chiedere i finanziamenti europei e far ripartire l'economia del Paese. Ebbene le regole di oggi dicono che puoi fare un progetto definitivo solo se hai già la certezza del finanziamento. Superiamo questo vincolo perché in questo momento di necessità straordinaria delle nostre comunità dobbiamo dare fiducia ai Comuni e agli amministratori locali».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa