'BurattiniInBorgo', l’arte di strada torna a Certaldo

Tornano a Certaldo i burattini! La “baracca” che ogni anno si poteva trovare nei giorni di Mercantia nei vicoli del borgo, ha trovato casa quest’anno con la minirassegna “BurattiniInBorgo” che prenderà il via sabato 18 luglio nel giardino di Palazzo Giannozzi e nel Chiostro del Convento degli Agostiniani.

Troppi mesi lontani dal palcoscenico: i burattini e le marionette fremono per uscire dai bauli e ricominciare a raccontare storie, incontrare i sorrisi dei più piccoli e la gioia dei genitori e dei nonni.

L’ingresso per gli appuntamenti a Palazzo Giannozzi è gratuito, mentre per quelli nel Chiostro del Convento degli agostiniani è di 2 euro, comprensivo del biglietto per il museo d’arte sacra.

La prenotazione per partecipare agli appuntamenti di “BurattiniInBorgo” è obbligatoria, chiamando o inviando un messaggio su Whatsapp al 3387686594.

“BurattiniInBorgo” è un’iniziativa di Cooperativa Girasole, Teatro delle dodici lune, Associazione Pro Loco Certaldo, Comune di certaldo.

Questo il programma completo:

GIARDINO DI PALAZZO GIANNOZZI

Sabato 18 Luglio, ore 18.30

IL TEATRO DELLE DODICI LUNE

"Di Pinocchio L'avventura"

Spettacolo di burattini e musica dal vivo

Sabato 25 Luglio, ore 18.30

BAMBABAMBIN

"Il Mercante di Legnate"

Spettacolo di burattini a guanto

Sabato 01 Agosto, ore 18.30

IL TEATRO DELLE DODICI LUNE

"Le penne dell'Orco"

Spettacolo di burattini e attore

CHIOSTRO DEL CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI

Sabato 18 Luglio - Sabato 25 Luglio - Sabato 01 Agosto, dalle 16.30 - 17.00 - 17.30

"I Colori di Pinocchio" - Mostra animata con le narrazioni di ALESSANDRO GIGLI

per informazioni

prolococertaldo@libero.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa