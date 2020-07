Carmignano Estate, la settimana tra incontri e cultura

Questo fine settimana, tra gli eventi di Carmignano Estate spiccano in particolare due momenti.

Sabato 18 luglio ci sarà la prima delle due serate di “Libero pensiero” nella cornice del Parco Museo “Quinto Martini” di Seano, dal titolo “Memoria e attualità dei fratelli Rosselli”. Interverranno Valdo Spini, presidente della Fondazione Fratelli Rosselli, il sindaco Edoardo Prestanti e Andrea Banchi, operatore culturale. Il secondo incontro del ciclo sarà invece il 23 luglio con la presentazione del libro “Besprizornye. Bambini randagi nella Russia sovietica (1917–1935)”. I due incontri sono accomunati dal fatto che ricordano due drammi perpetrati da due totalitarismi tra le due guerre del secolo scorso, ma anche per gli echi e le conseguenze che di quelle vicende arrivano fino ai nostri giorni e la cui lezione può risultare molto istruttiva per una ripartenza inedita post–Covid.

Si ricorda che sempre sabato alle ore 21, in piazza Matteotti a Carmignano, si tiene "Un tuffo in piazza... fra i libri!": letture ad alta voce per i bambini a cura della biblioteca comunale Palazzeschi.

Domenica 19 luglio alle 21.30 in piazza Matteotti a Carmignano si terrà il concerto “Viaggio di un poeta”, omaggio ad Ivano Fossati. A suonare sarà la Fossati Project Band, unica band in Italia che porta in scena uno spettacolo artistico dedicato alla musica di Ivano Fossati. In contemporanea, sarà allestito il mercatino IoCreo.

Sempre domenica, al Parco Museo Quinto Martini di Seano, alle 17.30 si terrà l’incontro “Ricicliamo insieme” con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, vincitore del Goldman Enviromental Prize. Durante l’incontro i bambini presenti potranno intrattenersi con un attività laboratoriale sul tema del riciclo.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa