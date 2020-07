Chiusura rotatoria all'ospedale Cisanello per lavori al viadotto

Dal 20 al 31 luglio verrà chiusa al traffico la rotonda Massart, in corrispondenza del capolinea degli autobus Cpt di fronte al nuovo ingresso pedonale dell’Ospedale di Cisanello, per i lavori di realizzazione del viadotto stradale di collegamento al costruendo Edificio 32.

L’accesso alla rotonda sarà consentito solo ai veicoli diretti all’Edificio 30 C per Dialisi, punto ritiro farmaci e Terapia del dolore.

Con la chiusura della rotonda Massart subirà modifiche anche il percorso degli autobus urbani (Lam rossa e linea 14) provenienti dal lato città, che anticiperanno quindi la fermata in prossimità della rotonda all’incrocio fra via Martin Lutero e via Ernestina Paper.

Si ricorda anche che, da sabato 11 luglio, ha riaperto al traffico via Selli nel tratto dalla rotatoria Maria di Vestea Fishermann all’ingresso del Pronto soccorso (è interdetta invece al transito nel tragitto Ps-rotatoria Massart): una valvola di sfogo che consentirà di risolvere i disagi nella viabilità verificatisi nei giorni scorsi per le auto dirette al parcheggio C.

Ora infatti sono state ripristinate su quel tratto le tre linee del bus navetta (rossa, blu e verde) per cui gli utenti e i dipendenti diretti agli edifici 31, 30 e 10, possono parcheggiare nei due grandi parcheggi A e B e utilizzare la linea veloce (rossa) della navetta, che fa continuamente la spola fra questi parcheggi e i suddetti edifici. Chi invece preferisce raggiungere l’ospedale a piedi (dai parcheggi A e B), ha a disposizione il percorso in sicurezza su marciapiede. Inoltre, sempre da sabato 11 luglio, è possibile raggiungere il Pronto soccorso svoltando sulla rotatoria del Ponte alle Bocchette.

Fonte: Asl Nord Ovest