Cocaina in auto e a casa, arrestato per detenzione ai fini di spaccio

A Calcinaia nella notte tra il 16 e il 17 luglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 41enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. I militari hanno sorpreso l’uomo a bordo di un’auto, in possesso di poco più di 15 grammi di cocaina; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso l’ulteriore recupero di poco più di 3 grammi della medesima sostanza stupefacente, suddivisa in 3 dosi, di una bilancina di precisione, di materiale per il confezionamento e della somma in contanti di 280 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Arrestato, è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.