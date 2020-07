Con sé 40 grammi di cocaina e 800 euro: arrestato 30enne

Nel pomeriggio di ieri 16 luglio, la polizia di Montecatini Terme ha tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino albanese di circa 30 anni, irregolare sul T.N., dimorante in questo centro termale, perché trovato in possesso di 40 grammi di cocaina, di materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e la somma di circa 800 euro in contanti.

Gli investigatori, qualche giorno fa, avevano ricevuto notizia che il cittadino albanese potesse detenere presso la propria abitazione dello stupefacente. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato notato aggirarsi nel centro città e, accortosi della presenza dei poliziotti, ha cercato di cambiare strada per eludere il controllo. Fermato, lo stesso appariva irrequieto, riferendo di abitare a Monsummano Terme ma di non ricordare il nome della via.

Gli agenti, sapendo con certezza che il trentenne soggiorna in una palazzina nella zona nord della città, presumevano che l'uomo non volesse dichiarare il vero domicilio per eludere il controllo in casa, dove deteneva il materiale sopra indicato. Si decideva così di effettuare la perquisizione presso l'abitazione. L'esito della stessa permetteva di rinvenire la cocaina e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione del P.M. di turno, Dott.ssa Linda Gambassi, l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell'A.G.