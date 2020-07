Cortei e sfide nell'Empolese Valdelsa, il libro presentato a Cerreto Guidi

Curato da Rossana Ragionieri, Nilo Capretti e Sandra Ristori, il libro “Cortei, voli, sfide e tornei nell’Empolese Valdelsa” sarà presentato lunedì 20 luglio alle ore 21,15 in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi nell’ambito del ciclo “Leggere Fuori”.

Nel volume si ripercorrono le numerose tradizioni legate a cortei, voli, sfide e tornei nell’Empolese Valdelsa e quindi anche a Cerreto Guidi con la lunga e appassionante storia del Palio del Cerro. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e curata dalla Cooperativa culturale “Le Macchine Celibi”, è realizzata grazie alla collaborazione di REA.net.

Tutto questo senza dimenticare il patrocinio del Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese – Valdelsa impegnato anche nel 2020 pur con tutte le ristrettezze del caso, a portare avanti la propria missione istituzionale.

Tra l’altro con il nuovo portale: www.tradev.it, sta tenendo un contatto diretto con la "comunità diffusa" e con le Amministrazioni comunali dell'Empolese-Valdelsa per determinare la "consistenza patrimoniale" delle Tradizioni popolari che si riferiscono agli 11 comuni. Un lavoro che successivamente confluirà in un vero e proprio " Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari” fruibile da cittadini, studenti e ricercatori in genere.

“L'iniziativa di lunedì prossimo a Cerreto Guidi rientra a tutti gli effetti nell'ambito d'azione del Centro- afferma la Vice Presidente Alessandra Ulivieri- nella consapevolezza che il patrimonio di saperi racchiuso nel volume andrà ad arricchire tutta quella storiografia di settore delle nostre terre”. La presentazione del volume (ingresso gratuito) sarà introdotta dal saluto del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa