'E...state al Forte!', ingresso alla fortezza medicea gratuito: arriva Wikipedro

Dopo l’attesa riapertura del Forte Belvedere, presentiamo la nuova edizione del programma di incontri “E...state al Forte!”, kermesse di eventi e appuntamenti ospitati presso le due splendide terrazze panoramiche del Forte Belvedere, aperto fino al 11 ottobre 2020.

Per la stagione 2020, la caffetteria del Forte, ha pensato di istituire la tradizione del “caffè sospeso”, un piccolo gesto quotidiano per donare un sorriso, un’attenzione, un gesto d’amore, una pratica tutta italiana che nasce durante la seconda guerra mondiale in un periodo colpito da una forte crisi economica.

I primi due “sospesi” della giornata saranno offerti dalla caffetteria e chiunque potrà contribuire lasciando un caffè pagato.

Sarà sufficiente quindi affacciarsi alla caffetteria, controllare sulla lavagna, e richiedere un sospeso.

Inoltre, il Bar caffetteria del Forte ha programmato, per questa particolare edizione, un cartellone di iniziative dedicato ai fiorentini, proprio per restituire alla città uno degli spazi più suggestivi di Firenze.

Teatro, musica, magia, divertimento per l’aperitivo ammirando uno dei più spettacolari tramonti. Grazie all’impegno del Comune di Firenze l’ingresso alla fortezza medicea è gratuito con orario dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 20.00 e tutti i giorni, eccetto la domenica, prosegue l’apertura delle terrazze fino alle ore 22.00.

Segnaliamo i seguenti appuntamenti in programma nel mese di luglio:

Martedì 21 Luglio ore 19,30: Non sei mai stato a Firenze se...

Presentazione del libro di Wikipedro: una guida pratica, piena di storie, aneddoti e chicche per scoprire Firenze attraverso quattro itinerari fuori dai soliti giri turistici.

Sarà presente l’autore intervistato dal conduttore radiofonico Leonardo Canestrelli.

Edizione Mondadori. Evento ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio Stampa