Fa spargere la cocaina in auto durante un controllo: arrestato

A Vicopisano, nelle prime ore di questa mattina, 17 luglio, i militari della Stazione di Calcinaia, hanno arrestato un 33enne. I carabinieri hanno controllato un’auto, con a bordo un passeggero che, nel tentativo di disfarsi di un involucro, ha fatto disperdere una quantità di polvere bianca in esso contenuta. Polvere bianca, recuperata dai Carabinieri, poi risultata essere cocaina, per un peso di 10 grammi. La perquisizione sul conducente dell’auto, ha consentito inoltre il recupero di pochi grammi di hashish e per lui è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura, mentre il primo uomo, che si è reso protagonista anche di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale durante le operazioni, è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. Il 33enne sarò giudicato a breve con rito direttissimo.