Fratelli d'Italia presenta il coordinamento per Empoli

In occasione del gazebo di Fratelli d’Italia - Empoli di giovedì 16 Luglio 2020, è stato presentato il nuovo coordinamento, che coadiuverà la coordinatrice Francesca Peccianti , già presentata alla stampa lo scorso 3 Luglio. Il coordinamento è composto da: Alessandra Gatto, Isacco Cantini, Lorenzo Mannelli. Il coordinamento avrà il compito di promuovere e far conoscere Fratelli d’Italia sul territorio di Empoli, grazie anche all’aiuto dei molti militanti; inoltre avrà il compito di supportare, nel loro operato istituzionale, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli, composto da Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese.

Fonte: Fratelli d’Italia - Empoli