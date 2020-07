Incidente mortale a Firenze, mezzo Alia investe pedone

Incidente mortale in zona piazza Vittorio Veneto a Firenze. Intorno alle 5 di questa mattina, in via Luciano Berio un uomo è stato urtato da un camion Alia in servizio di pulizia alle Cascine. Come accertato dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere il mezzo proveniva da viale Fratelli Rosselli e stava svoltando in via Berio con il semaforo verde.

L’uomo non aveva documenti e sono in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità. Il veicolo, in accordo con il magistrato di turno, è stato posto sotto sequestro. La salma è trasportata presso l'Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti del caso. Su cause e responsabilità è in corso l’indagine della Polizia Municipale.

Per le operazioni di rilievo la viabilità alle Cascine (viale degli Olmi e Fosso Macinante) è stara interrotta sia da piazzale delle Cascine che da viale Fratelli Rosselli fino alle 10.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa