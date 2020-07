Lettini da solarium al Parco di Serravalle, nebulizzatori per tutti

Al via da domani, sabato 18 luglio, e per tutta l’estate una nuova area del Parco di Serravalle dedicata a tutti coloro che passano mattinate e pomeriggi nell’area verde.

Si tratta di una zona pensata per essere trasformata in una sorta di solarium dove sdraiarsi al sole sul proprio telo mare, su un lenzuolo o all’ombra degli alberi del boschetto, ubicata a ridosso della piscina comunale, ma al suo esterno.

I cittadini potranno, eventualmente, anche usufruire del noleggio delle sdraio direttamente dalla piscina comunale al prezzo di 3.50 euro per tutta la giornata, lasciando un documento d’identità e restituendo il lettino a fine pomeriggio. L’area sarà servita da un angolo refrigerante dotato di tre ugelli nebulizzatori di acqua. Qui gli amanti della corsa, dello sport in generale che frequentano il parco, i bambini, gli anziani, chiunque, potrà effettuare una breve pausa e trovare refrigerio nella canicola estiva.

«Il parco, ancora di più dopo i lockdown, è diventato un punto di riferimento per il tempo libero di migliaia di persone - sottolinea l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi –. Questo è solo un piccolo servizio in più, rispetto alla offerta natatoria della piscina. È possibile trascorrere qualche ora sul prato e avere l’opportunità anche di rinfrescarsi senza la necessità di andare in piscina. Lo abbiamo realizzato in collaborazione con la piscina comunale e Acquatempra che ringraziamo».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa