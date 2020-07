Lineapelle - A New Point Of View, 300 aziende rispondono al post-covid

Non è solo un segnale di vitalità e presenza, ma un vero e proprio messaggio di rinascita e concretezza.

Lineapelle – A New Point Of View, in calendario martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2020 a Fieramilano Rho, si presenta alla community dei suoi visitatori come risposta smart, attiva, e costruttiva alla situazione di instabilità socioeconomica che affligge la filiera globale della fashion and luxury industry. Scegliere di essere a Milano, quindi, diventa un modo per condividere con consapevolezza la volontà di ripartire: insieme.

GLI ESPOSITORI

Lineapelle – A New Point Of View nasce come strumento a servizio di un mercato che crede in se stesso e nella eccellenza. A due mesi dall’apertura, gli espositori che hanno aderito sono più di 300. Sono europei e, in particolare, sono concerie italiane, a dimostrazione di come l’eccellenza della pelle è proattiva, vitale e accetta la sfida del mercato.

LA CUSTOMIZZAZIONE

Lineapelle – A New Point Of View si svolgerà nell’assoluto rispetto di ogni protocollo anti Covid-19. Per permettere ai buyer di vivere nella più totale sicurezza la propria esperienza fieristica, mette a disposizione un servizio di customizzazione degli arrivi presso gli spazi di Fieramilano Rho.

LO STILE

Durante Lineapelle – A New Point Of View, le aree Trend Selection, che raccolgono i campioni più innovativi per la stagione Autumn / Winter 2021-22 selezionati dal Comitato Moda LINEAPELLE, saranno collocate al centro dei padiglioni 9 e 11. Il mood di riferimento aggiorna il tema dell’ultima edizione (la semplificazione) e lo attualizza in The Era Of Simpliflying 2 – Slow Is The New Hot.

LA SINERGIA

Lineapelle – A New Point Of View si svolgerà in sinergia con Micam, Mipel, The One e Homi Fashion & Jewels. In particolare, si rinnova la collaborazione con Micam che, all’interno dell’area MICAM X presenterà una selezione di materiali curata da Lineapelle e relativa ai riassortimenti per la stagione estiva 2021.

IL DIGITALE

Lineapelle – A New Point Of View ha sviluppato anche un ricco palinsesto estivo di eventi digitali. Fino al 7 agosto Lineapelle Virtual Networking propone webinar “individuali” di presentazione aziendale, talk di analisi in relazione a temi d’attualità, presentazioni stilistiche. Senza dimenticare la piattaforma digitale The 365 Showroom, ormai prossima alla messa online, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno attraverso la quale gli espositori possono promuovere e condividere le proprie collezioni.

Fonte: Lineapelle