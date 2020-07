Addio al 'decano' del giornalismo di Fucecchio Luciano Gianfranceschi

I giornalisti del comprensorio del cuoio lo annoveravano tra i decani della professione, assieme a Giulio Panzani. Entrambi erano originari di Fucecchio e nella patria dei Montanelli vivevano e lavoravano facendo lo stesso mestiere del 'compaesano' Indro: il giornalista. Luciano Gianfranceschi è scomparso a 75 anni, ha scritto nel corso degli anni per Il Telegrafo a Livorno e poi per Il Tirreno, dagli anni '60 fino ai giorni nostri. Si occupava di cronaca locale, spaziando in tutti i settori. Il suo impegno si è esteso anche nel settore editoriale, con alcune pubblicazioni all'attivo. Domani alle 9 alla chiesa della Collegiata di Fucecchio si terranno i funerali. Il direttore Elia Billero e la redazione di gonews.it vogliono esprimere il loro cordoglio per la perdita ai membri della famiglia di Luciano Gianfranceschi.