Musei di Volterra, tornano le visite guidate

Il Comune di Volterra in collaborazione con la coop. Itinera e coop. Culture, propongono per il mese di luglio ed agosto un calendario di visite guidate presso i musei ed i luoghi di maggiore interesse storico artistico del centro storico a partire da sabato prossimo 18 luglio. L’idea è quella di fornire un servizio utile e facilmente fruibile da un vasto pubblico composto da turisti stranieri, italiani e, comunque, da tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze con il supporto di guide turistiche esperte con competenze specifiche in ambito artistico e archeologico.

Il sabato, una delle giornate di maggiore affluenza, sono previsti specifici turni di visite guidate nei luoghi più significativi: alle 11.30 presso il Museo Etrusco Guarnacci e in contemporanea presso il Palazzo dei Priori, mentre alle 17.30 è previsto il tour della Pinacoteca. Si tratta di visite già programmate a cui è possibile partecipare presentandosi direttamente alla biglietteria dei Musei dieci minuti prima dell’orario di partenza. Le disposizioni di sicurezza ed anticontagio Covid-19 consentiranno di accogliere i primi 20 partecipanti. Solo su prenotazione sarà invece la visita guidata del centro storico di Volterra con partenza e ritrovo a Palazzo dei Priori la domenica alle 11.30 oppure alle 17.30 in base anche alle richieste specifiche.

Visitare Volterra, città candidata a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2022, significa avvicinarsi all’arte, alla storia, alle tradizioni di un territorio piccolo ma dal passato glorioso e dalla grande ricchezza culturale: il centro storico con le sue mura e gli eleganti palazzi che raccontano gli antichi secoli del Medioevo, le strade e le piazze che da sempre hanno affascinato scrittori, poeti, pittori e registi, che si sono lasciati ispirare dall’unicità di questo territorio. Le visite guidate consentiranno di scoprire alcune dei luoghi più preziosi: il celebre Museo Guarnacci, uno dei più antichi musei pubblici d’Europa e uno dei musei etruschi più importanti d’Italia, al cui interno sono conservati capolavori assoluti dell’arte etrusca come l’Urna degli Sposi, la stele del guerriero Avile Tite e l’Ombra della Sera; il Palazzo dei Priori, costruito dal 1208, il più antico tra i palazzi comunali toscani, con i suoi affreschi, stemmi ed iscrizioni e la Sala del Consiglio ed infine la Pinacoteca ed il Museo Civico ospitati all’interno del palazzo rinascimentale Minucci Solaini, in cui è possibile ammirare opere di grande valore tra i quali la Deposizione del Rosso Fiorentino, la Pietà di Francesco Neri da Volterra, la pala del Cristo in Gloria di Domenico Ghirlandaio, la Sacra Conversazione e l’Annunciazione di Luca Signorelli da Cortona.

Per informazioni: segreteria coop. Itinera tel. 0586/894563, mail didatticavolterra@itinera.info. In allegato la locandina con i costi e le informazioni di dettaglio.

Fonte: Comune di Volterra