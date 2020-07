Pensionato ucciso a Firenze, si cercano ultimi contatti sul suo cellulare

Il telefono cellulare di Fulvio Dolfi, 62enne ucciso nella sua abitazione a Firenze in via Rocca Tedalda (qui la notizia), è stato sequestrato dalla polizia.

L'uomo ieri, 16 luglio, è stato trovato morto con decine di ferite da arma da taglio all'addome e anche all'altezza del collo. L'uomo era un pensionato, con quattro figli da due relazioni precedenti e aveva lavorato in passato come portiere presso una struttura della Caritas. Il telefono è stato trovato nel suo appartamento.

Gli investigatori, coordinati dal pm Fabio Di Vizio, lo stanno esaminando per ricostruire gli ultimi contatti che ha avuto prima di essere ucciso. I vicini lo descrivono come una persona molto riservata. Nelle ultime ore sarebbero stati ascoltati anche i suoi figli. L'uomo viveva da solo nella casa di via Rocca Tedalda, nella zona di Firenze Sud, dove era andato a vivere di recente dopo molti anni passati in una casa popolare nella zona di Brozzi, periferia nord di Firenze.

I vicini lo avrebbero visto per l'ultima volta domenica scorsa, 12 luglio.