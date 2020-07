Ha sfondato a calci il vetro della porta del mezzo di un autobus Ataf perché a suo dire l'autista aveva saltato la fermata. È accaduto ieri a Firenze, in via d'Annunzio, verso le 20.30. Nell'episodio è rimasta lievemente ferita una 23enne straniera raggiunta da alcune schegge di vetro. È stata medicata sul posto per alcune lesioni. L'uomo si è allontanato prima dell'arrivo della polizia, che indaga su quanto avvenuto.