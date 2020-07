Sangimignano Sport, la società messa in liquidazione

Il Sangimignano Sport ha formalmente comunicato all'Amministrazione Comunale la sofferta decisione di mettere in liquidazione la società, dopo aver preso atto dell'impossibilità di reperire le necessarie risorse economiche per continuare l'attività sportiva.

La società, già da tempo, lavorava per ringiovanire l’organigramma ed erano state ipotizzate varie strade da percorrere, anche con partner esterni alla società stessa. Tuttavia la crisi finanziaria determinata dal Covid19 ha stoppato questo percorso. Il blocco dei campionati e delle attività sportive prima, che hanno impedito di organizzare tornei e le attività estive azzerando i ricavi societari, il crollo verticale dei contratti di sponsorizzazione e l'incertezza sulla futura ripresa dei campionati poi hanno determinato, dopo lunga analisi, questa dolorosa scelta da parte della dirigenza nero verde.

“La decisione del Sangimignano Sport ci rammarica ma al tempo stesso dimostra serietà e responsabilità. La pandemia ha creato una situazione inedita, difficile e molto complessa sul piano delle risorse umane e economiche necessarie per andare avanti, anche per il mondo sportivo. Vogliamo ringraziare il Presidente Simone Nogara, il consiglio e tutti gli sportivi del San Gimignano Sport che hanno scritto pagine indelebili della storia calcistica turrita con anni di impegno e di crescita. Adesso è il momento di trovare tutti assieme le soluzioni affinché, accanto alla bella realtà del calcio femminile, riparta subito un progetto sportivo di calcio maschile sostenibile e lungimirante, in grado di riorganizzare quanto prima un settore giovanile per l’attività dei bambini e dei ragazzi che è l'obiettivo prioritario di questa Amministrazione. Per questo già dalla prossima settimana avvieremo contatti, a partire da FlorentiaSanGimignano, per verificare le condizioni per la ripartenza di un nuovo progetto sportivo”.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa