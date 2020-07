A causa di un incidente con tamponamento sulla strada statale 223 “SeneseDi Paganico” il transito è provvisoriamente bloccato al km 39,800 in località Monticiano in provincia di Siena. Il tamponamento ha coinvolto un furgone ed un'autovettura, nessuno è rimasto ferito. Il personale Anas e la Polizia Stradale sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Fonte: ANAS