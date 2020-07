Bruciamo i grassi ma non i boschi: tour in e-bike per i volontari di Montespertoli

Toscana By Bike, Racchetta e Coop Montespertoli hanno organizzato dei piccoli tour in e-bike completamente gratuiti per tutti i volontari che hanno lavorato nel periodo dell’emergenza sanitaria.

“L’iniziativa ‘Bruciamo i grassi ma non i boschi' vuole essere un ringraziamento per tutte quelle persone che hanno reso un servizio fondamentale alla comunità nel periodo dell'emergenza” dichiara Massimo Chellini, promotore dell’iniziativa e proprietario del negozio Toscana By Bike.

Il tour, della durata di 2/3 ore, ha coinvolto una ventina di volontari e ha previsto una sosta con merenda presso la sede della Racchetta da dove hanno potuto godere di una bella vista sul tramonto. La merenda è stata offerta dalla Coop e da tutte le botteghe coinvolte nel periodo emergenziale come forma di riconoscimento per il servizio offerto dai volontari.

'I tour sono stati a giugno ed hanno partecipato una ventina di volontari' dichiara Paolo Vignozzi, Assessore allo sport e al commercio ' Ho partecipato insieme a loro ed è stata una bellissima iniziativa ed è stato un buon momento per stare insieme e per conoscerci meglio'